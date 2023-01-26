Армія Ізраїлю провела рейд у табір біженців у Дженіні, де базувався «Ісламський джихад». Загинули 9 людей

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Reuters / «Бабель»

Ізраїльські військові провели рейд у палестинському місті Дженін, загинули девʼятеро людей, 12 отримали поранення.

Про це 26 січня повідомили Збройні сили Ізраїлю, а деталі пише Reuters.

Ізраїльські військові заявили, що направили спецназ до Дженіну, щоб затримати членів збройної групи «Ісламський джихад», яких підозрюють у скоєнні та плануванні «безлічі великих терористичних атак». Ізраїль заявив, що бойовики відкрили вогонь по його військових, спровокувавши перехресний вогонь, під час якого вдалось ліквідувати трьох терористів.

Сили безпеки Ізраїлю оточили будівлю, у якій перебували підозрювані. Двоє з них зі зброєю зникли з місця події, їх пізніше «нейтралізували», а ще один підозрюваний у будівлі здався силам безпеки.

«Ісламський джихад» підтвердив бій із ізраїльськими військами. Рейд був у табір біженців у Дженіні — бастіоні бойовиків. Інше ісламістське угрупування ХАМАС заявило, що його люди також брали участь у бойових діях.

За словами свідків і медиків, ізраїльські військові вбили девʼять палестинців, зокрема літню жінку, і поранили ще 12 під час зіткнень із бойовиками. Число загиблих — найбільше за останні роки в Дженіні. Жертв серед ізраїльтян немає.

Палестинський бойовик іде з людьми після ізраїльського рейду в Дженіні, 26 січня 2023 року. Reuters / «Бабель»

«Ми звʼязалися з посередниками і сказали їм, що те, що відбувається в Дженіні, це війна Ізраїлю проти палестинського народу, і що вона не зупиниться в Дженіні. Якщо вона продовжиться, вона може не обмежиться Дженіном», — сказав представник «Ісламського джихаду».

Дженін — це район на півночі Західного берега. Ізраїль посилив там рейди, після того як мешканці Дженіну займались нападами у його містах. 24 січня ізраїльські військові показали «захід» у таборі для біженців у місті Дженін: «Тероризм не повинен бути частиною навчальної програми. Діти мають право на належну освіту».