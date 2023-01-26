Наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 14 лютого

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Getty Images / «Бабель»

Нова зустріч коаліції партнерів України у форматі «Рамштайн» відбудеться 14 лютого. Це буде девʼята така зустріч.

Про це НАТО оголосило 26 січня.

Паралельно 14—15 лютого відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО під головуванням генсека Альянсу Єнса Столтенберга.

Зустрічі у форматі «Рамштайн» — серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, на яких обговорюють потреби України в зброї та питання підтримки України після закінчення війни. Зустрічі отримали назву за місцем проведення першої — на базі Повітряних сил США «Рамштайн» у Німеччині.