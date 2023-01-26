Регулятор оштрафував ДТЕК і Тернопільське обленерго за дискримінаційні відключення світла

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Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оштрафувала вже шість обленерго за недотримання справедливих графіків відключень.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Штраф у розмірі 85 тисяч гривень заплатять обленерго Тернополя, а також «ДТЕК Київські електромережі» та «ДТЕК Одеські електромережі». Раніше за ці ж порушення оштрафували обленерго Вінниці, Чернівців та Волині.

Вони не дотримувалися графіків відключень світла та нерівномірно подавали електрику споживачам. Регулятор зобовʼязав їх надалі дотримуватися справедливих графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви в електропостачанні.

Крім того, НКРЕКП оштрафував керівників цих підприємств на 1 700 грн, оскільки вони несуть персональну відповідальність за недотримання принципу недискримінації.

Енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів дронів по енергообʼєктах — зокрема в Одеській області.

Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС перебувають під окупацією. Крім цього, на окупованих територіях півдня розташована більшість вітрових та сонячних електростанцій. Решта електростанцій — це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години, коли найбільший дефіцит.