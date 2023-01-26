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Сили оборони за добу ліквідували майже 800 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 25 січня російська армія втратила вбитими ще 780 солдатів. Загалом за 337 днів вторгнення росіяни недорахувалися 123 860 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

Напередодні в Міноборони повідомили про зростання інтенсивності боїв на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Повідомлялося, що армія рф застосувала значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.