Російських і білоруських спортсменів допустять до Олімпійських ігор 2024 року під нейтральними прапорами

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Російським і білоруським спортсменам дозволили взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором.

Про це йдеться в заяві Міжнародного олімпійського комітету.

Там вважають, що «уряди не повинні вирішувати, які спортсмени можуть брати участь у якихось змаганнях, а які ні» і що не варто «позбавляти права брати участь у змаганнях лише через паспорт».

Водночас МОК перевірятиме кожного спортсмена на предмет дотримання правил Олімпійської хартії та Всесвітнього антидопінгового кодексу. Зокрема, від них вимагатимуть не підтримувати війну в Україні. У разі недотримання умов учасника усунуть.

Олімпійська рада Азії запропонувала надати російським і білоруським спортсменами доступ до Азійських ігор.