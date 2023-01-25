Швейцарія запровадила черговий пакет санкцій проти росії

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Flickr / 波記338 Leung

Швейцарія ввела додаткові обмеження проти росії, зокрема запровадила девʼятий пакет санкцій ЄС.

Про це оголосила Федеральна рада країни.

Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) запровадив санкції щодо майже 200 фізичних і юридичних осіб з росії.

До переліку обмежень додадуть заборону на послуги в галузі тестування продуктів, реклами, досліджень ринку та послуг з опитування громадської думки, а також запровадять нові заходи контролю та обмеження на експорт різних товарів, зокрема подвійного призначення, товарів для військового та технологічного вдосконалення і розвитку оборонно-промислового комплексу рф та товарів, які сприяють нарощуванню російського промислового потенціалу.

Заборону на експорт товарів для аерокосмічної галузі поширять на двигуни для літаків і дронів. Також заблокують нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор.