УЄФА перенесла з росії місце проведення матчу за Суперкубок 2023 року
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Виконавчий комітет УЄФА переніс місце проведення матчу за Суперкубок 2023 року — замість російської Казані обрали грецькі Афіни.
Про це спілка оголосила 25 січня.
Футбольний матч відбудеться 16 серпня на стадіоні «Георгіос Караїскакіс». Рішення повʼязано з усуненням російських клубів від світових турнірів на тлі російського вторгнення в Україну.
Казань отримала право прийняти турнір у березні 2020 року.
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