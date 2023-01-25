Постійні моніторингові місії МАГАТЕ запрацювали на всіх українських АЕС

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Постійні місії Міжнародного агентства з атомної енергії почали працювати на всіх українських АЕС: Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській, Запорізькій та Чорнобильській.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

МАГАТЕ 18 січня запустило свою спостережну місію на Чорнобильській АЕС, а напередодні — на Рівненській та Південноукраїнській АЕС. Запорізька АЕС перебуває у російській окупації, але представники Міжнародного агентства з атомної енергії є там ще з вересня 2022 року.