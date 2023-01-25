Росія змоделювала запуск гіперзвукової ракети у водах Атлантики. Чи був фізичний пуск, невідомо
- Автор:
- Софія Телішевська
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Російський військовий корабель відпрацьовував удар по морській цілі на відстані понад 900 кілометрів. Чи був фізичний запуск ракети, наразі невідомо.
Про це повідомляють у тамтешньому Міноборони.
Російський фрегат «Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков» провів навчання із застосування гіперзвукової крилатої ракети «Циркон» шляхом компʼютерного моделювання. Це відбулося в західній частині Атлантичного океану.
Фрегат відпрацював ракетний удар по морській цілі, «що імітує корабель умовного супротивника» на відстані понад 900 кілометрів.
«Адмірала Горшкова» у навчаннях супроводжував середній морський танкер «Кама».
У російському оборонному відомстві також повідомили, що в лютому біля узбережжя Південно-Африканської республіки (ПАР) планують проведення низки спільних навчань з військово-морськими силами Китаю та ПАР.
- У вересні 2022 року росія вже проводила спільні навчання з КНР та Індією в акваторіях і прибережних зонах Охотського та Японського морів. Тоді у маневрах брали участь 140 літальних апаратів, 60 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення, які відпрацьовували «оборону морських комунікацій та районів морської економічної діяльності, сприяння сухопутним військам на приморському напрямку».