BBC встановив імена 92 загиблих окупантів під час новорічного обстрілу Макіївки. Це вже більше, ніж підтверджувало Міноборони рф
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Reuters
Російська служба BBC на основі відкритих даних змогла встановити імена 92 окупантів, які загинули під час новорічного удару по ПТУ в Макіївці. Міноборони росії публічно підтверджувало лише 89 загиблих.
Про це пише BBC.
Переважна більшість з них приїхала на Донбас із Самарської області росії. Російське Міноборони підтверджувало, що в ПТУ був тимчасовий пункт дислокації мобілізованих росіян.
За словами родичів, більшість загиблих під час обстрілу Макіївки отримали повістки наприкінці вересня — невдовзі після оголошення «часткової мобілізації». Потім близько двох місяців вони проходили підготовку у військових частинах Самарської області. Наказ про відправку мобілізованих до зони бойових дій надійшов у середині грудня, і до Макіївки на території Донецької області вони прибули 26 грудня.
Водночас, крім 92 загиблих, журналісти встановили імена ще щонайменше 15 окупантів, які були в Макіївці під час удару і родичі яких відтоді не мають про них жодної інформації.
Загалом станом на 23 січня служба BBC за відкритими даними змогла встановити імена щонайменше 12 225 російських окупантів, які загинули в Україні.
- Місцеві пабліки та російські «воєнкори» писали, що в ніч на 1 січня ударом було знищено ПТУ № 19 в окупованій Макіївці, в якому перебували російські військові.
- Генштаб ЗСУ у своєму зведенні від 2 січня підтвердив удар по Макіївці, але втрати росіян у людській сили не озвучив. 4 січня Міноборони росії визнало загибель 89 своїх військових від удару по Макіївці. Але місцеві пабліки та російські Teelgram-канали писали, що могли загинути до 600 окупантів.