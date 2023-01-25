BBC встановив імена 92 загиблих окупантів під час новорічного обстрілу Макіївки. Це вже більше, ніж підтверджувало Міноборони рф

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Reuters

Російська служба BBC на основі відкритих даних змогла встановити імена 92 окупантів, які загинули під час новорічного удару по ПТУ в Макіївці. Міноборони росії публічно підтверджувало лише 89 загиблих.

Про це пише BBC.

Переважна більшість з них приїхала на Донбас із Самарської області росії. Російське Міноборони підтверджувало, що в ПТУ був тимчасовий пункт дислокації мобілізованих росіян.

За словами родичів, більшість загиблих під час обстрілу Макіївки отримали повістки наприкінці вересня — невдовзі після оголошення «часткової мобілізації». Потім близько двох місяців вони проходили підготовку у військових частинах Самарської області. Наказ про відправку мобілізованих до зони бойових дій надійшов у середині грудня, і до Макіївки на території Донецької області вони прибули 26 грудня.

Водночас, крім 92 загиблих, журналісти встановили імена ще щонайменше 15 окупантів, які були в Макіївці під час удару і родичі яких відтоді не мають про них жодної інформації.

Загалом станом на 23 січня служба BBC за відкритими даними змогла встановити імена щонайменше 12 225 російських окупантів, які загинули в Україні.