Актриса Есме Б’янко відкликала позов на Меріліна Менсона. Вона звинувачувала його в сексуальному насильстві
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Mark Horton / Contributor
Британська актриса Есме Б’янко відкликала позов на американського музиканта Меріліна Менсона, якого звинувачувала в сексуальному насильстві. Сторони досягли угоди.
Про це пише Rolling Stone.
«Міс Б’янко погодилася врегулювати свої претензії до Брайана Уорнера [справжне ім’я музиканта] та Marilyn Manson Records, Inc., щоб продовжити своє життя та карʼєру», — заявив адвокат актриси.
Захист співака також це підтвердив.
- Есме Б’янко була серед понад десятьох жінок, які звинуватили Менсона в сексуальному насильстві. У 2021 році вона подала позов, стверджуючи, що у 2009 році стала жертвою сексуального насилля під час зйомок кліпу “I Want to Kill You Like They Do in the Movies”. Після зйомок у них завʼязалися стосунки. Актриса стверджувала, що співак повністю контролював її життя, бив та принижував. Вона втекла від нього після того, як він одного разу ганявся за нею із сокирою.
- У вересні 2021 року суд відхилив один із позовів проти Менсона від анонімної заявниці. Крім неї та Бʼянко, до суду звернулись колишня асистентка Менсона Ешлі Уолтерс та модель Ешлі Морган Смітлайн.
- Жінки масово почали свідчити проти Менсона після того, яка про токсичні стосунки розповіла його колишня наречена Еван Рейчел Вуд.
- У лютому 2021 року поліція штату Нью-Гемпшир видала ордер на арешт Менсона. Він добровільно здався поліції.