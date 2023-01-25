Актриса Есме Б’янко відкликала позов на Меріліна Менсона. Вона звинувачувала його в сексуальному насильстві

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Mark Horton / Contributor

Британська актриса Есме Б’янко відкликала позов на американського музиканта Меріліна Менсона, якого звинувачувала в сексуальному насильстві. Сторони досягли угоди.

Про це пише Rolling Stone.

«Міс Б’янко погодилася врегулювати свої претензії до Брайана Уорнера [справжне ім’я музиканта] та Marilyn Manson Records, Inc., щоб продовжити своє життя та карʼєру», — заявив адвокат актриси.

Захист співака також це підтвердив.