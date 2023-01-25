Співавтора «Ріка і Морті» Джастіна Ройланда відсторонили від створення мультсеріалу

Новини

Reuters / «Бабель»

Кабельний телеканал Adult Swim розірвав контракт зі співавтором мультсеріалу «Рік і Морті» Джастіном Ройландом. Це сталося після звинувачень про домашнє насилля зі сторони Ройланда .

Попри це, робота над наступним сезоном не зупинилась, а ідеї Джастіна так само залишаються в проєкті. Тепер команді потрібно знайти нового актора для озвучки головних героїв.

Премʼєра сьомого сезону «Ріка та Морті» відбудеться наприкінці 2023 року. Точної дати релізу поки що немає.

Самого Ройланда звинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень і незаконному позбавленні волі за допомогою, шахрайства, насильства або обману. Імʼя жінки не повідомляють. Джастін Ройланд не визнав себе винним.

Інцидент стався в січні 2020 року, а в травні того ж року Ройланду висунули звинувачення, але тоді справа не потрапила в поле зору журналістів. У четвер, 12 січня 2023 року, відбулося досудове слухання, про яке дізналися NBC News.