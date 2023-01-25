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Сили оборони за добу ліквідували майже 910 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 24 січня російська армія втратила вбитими ще 910 солдатів. Загалом за 336 днів вторгнення росіяни недорахувалися 123 080 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Новобахмутівка, Красногорівка, Мар’їнка і Чарівне на Донеччині.