Сили оборони за добу ліквідували майже 910 окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Упродовж 24 січня російська армія втратила вбитими ще 910 солдатів. Загалом за 336 днів вторгнення росіяни недорахувалися 123 080 своїх військових.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 3 161 танк (+9 за минулу добу);
- 6 307 бойових броньованих машин (+23);
- 2 154 артилерійські системи (+6);
- 450 РСЗВ (+2);
- 220 засобів ППО;
- 290 літаків (+1);
- 281 гелікоптер;
- 1 902 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+5);
- 749 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 4 967 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+23);
- 194 одиниці спеціальної техніки (+1).
За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Новобахмутівка, Красногорівка, Мар’їнка і Чарівне на Донеччині.