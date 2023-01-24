Британські волонтери Кріс Перрі та Ендрю Бегшоу загинули під час евакуації із Соледару

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Sky News

Громадяни Великої Британії Ендрю Бегшоу та Крістофер Перрі, які зникли біля Соледару, загинули під час спроби евакуації з міста.

Про це пише Sky News із посиланням на заяви їхніх родин.

У машину британських волонтерів влучив артилерійський снаряд, коли вони намагалися врятувати літню жінку.

«Його привело в Україну в березні, в її найтемнішу годину на початку російського вторгнення, і він допоміг тим, хто цього найбільше потребував, врятувавши понад 400 життів і багато покинутих тварин. Неможливо передати словами, як сильно ми будемо сумувати за ним, але він назавжди залишиться в наших серцях», — зазначили рідні Крістофера Перрі.

«Ендрю самовіддано брав на себе багато особистих ризиків і врятував багато життів. Ми любимо його і справді дуже пишаємося тим, що він зробив», — йдеться в заяві родини Ендрю Бегшоу.

Сімʼя Бегшоу закликала цивілізовані країни світу припинити аморальну війну в Україні та допомогти українцям вигнати агресора.