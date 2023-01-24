ВООЗ розслідує звʼязок між сиропами від кашлю та смертями понад 300 дітей у трьох країнах

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Всесвітня організація охорони здоровʼя розслідує звʼязок між смертями понад 300 дітей у Гамбії, Індонезії та Узбекистані та сиропами від кашлю, виробленими індійськими та індонезійськими фармацевтичними компаніями.

Про це пише Reuters.

ВООЗ розшукує інформацію про конкретну сировину, яку використовували шість виробників ліків в Індії та Індонезії. Організація стверджує, що сиропи цих компаній містять «неприпустимий рівень» токсинів. У ВООЗ поки не назвали конкретних постачальників.

Всесвітня організація охорони здоровʼя також розмірковує, чи варто рекомендувати сімʼям у всьому світі переглянути використання сиропів від кашлю для дітей загалом, поки питання щодо безпеки деяких із них не вирішені. Також експерти ВООЗ наразі оцінюють, чи є такі ліки необхідними для дітей з медичної точки зору.