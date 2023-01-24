ВООЗ розслідує звʼязок між сиропами від кашлю та смертями понад 300 дітей у трьох країнах
- Автор:
- Анна Холоднова
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Всесвітня організація охорони здоровʼя розслідує звʼязок між смертями понад 300 дітей у Гамбії, Індонезії та Узбекистані та сиропами від кашлю, виробленими індійськими та індонезійськими фармацевтичними компаніями.
Про це пише Reuters.
ВООЗ розшукує інформацію про конкретну сировину, яку використовували шість виробників ліків в Індії та Індонезії. Організація стверджує, що сиропи цих компаній містять «неприпустимий рівень» токсинів. У ВООЗ поки не назвали конкретних постачальників.
Всесвітня організація охорони здоровʼя також розмірковує, чи варто рекомендувати сімʼям у всьому світі переглянути використання сиропів від кашлю для дітей загалом, поки питання щодо безпеки деяких із них не вирішені. Також експерти ВООЗ наразі оцінюють, чи є такі ліки необхідними для дітей з медичної точки зору.
- Про ситуацію стало відомо після того, як наприкінці липня 2022 року медичні органи в Гамбії виявили збільшення випадків гострого ураження нирок серед дітей віком до пʼяти років. Відтоді уряд країни призупинив використання всіх сиропів із парацетамолом і закликав людей використовувати замість них таблетки.
- ВООЗ зазначила, що ці сиропи виявили в Гамбії, але, «можливо, вони були поширені через неофіційні ринки в інші країни або регіони». Організація попередила, що їх використання може призвести до серйозних наслідків або смерті, особливо серед дітей.
- У ВООЗ тоді зазначали, що препарати виготовила індійська компанія Maiden Pharmaceuticals, яка не надала гарантій щодо їхньої безпеки. Ідеться про такі препарати, як Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrop, Makoff Baby Cough Syrop і Magrip N Cold Syrop.