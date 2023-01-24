Стрілки годинника Судного дня перевели на 10 секунд уперед до ядерного апокаліпсиса

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Bulletin of the Atomic Scientists

Годинник Судного дня перевели на 10 секунд уперед: стрілка зупинилася за 90 секунд до ядерної півночі — через вторгнення росії в Україну та підвищений ризик ядерної ескалації. До зміни часу також призвели кліматичні загрози, технологічний розвиток і біологічні загрози (коронавірус).

Про це 24 січня повідомила Bulletin of the Atomic Scientists — організація, яка займається питаннями науки та глобальної безпеки.

Час на годиннику Судного дня встановлює Рада з науки та безпеки вчених-атомників із Bulletin of the Atomic Scientists за підтримки ради спонсорів, до якої входять 10 лауреатів Нобелівської премії. Із 2020 року годинник Судного дня встановлювали на 100 секунд до півночі.

Зараз його перевели на 10 секунд уперед через те, що «війна росії проти України порушила серйозні питання про те, як взаємодіють держави, розмиваючи норми міжнародної поведінки, що лежать в основі успішного реагування на різні глобальні ризики».

«І що найгірше, погано завуальовані загрози росії застосувати ядерну зброю нагадують світові про те, що ескалація конфлікту — за випадковістю, наміром чи прорахунком — є жахливим ризиком. Імовірність того, що конфлікт може вийти з-під чийогось контролю, залишається високою», — додали в організації.

Bulletin of the Atomic Scientists

Рейчел Бронсон, доктор філософії, президент і головний виконавчий директор Bulletin of the Atomic Scientists, сказала: «Ми живемо в часи безпрецедентної небезпеки, і годинник Судного дня відображає цю реальність. 90 секунд до опівночі — це найближчий до півночі час, який годинник колись показував, і це рішення не сприймається нашими експертами легковажно. Уряд США, його союзники з НАТО та Україна мають багато каналів для діалогу. Ми закликаємо лідерів вивчити їх повною мірою, щоб повернути час назад».