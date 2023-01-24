Американська кіноакадемія оголосила номінантів на «Оскар»

Новини

Getty Images / «Бабель»

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила список номінантів 95-ї церемонії вручення премії «Оскар».

Зокрема, фільм з України «Будинок зі скалок» став номінантом як найкращий повнометражний документальний фільм — це історія про дітей із Донбасу, які мешкають у дитячому будинку біля лінії фронту. Фільм потрапив до списку номінантів разом із документалкою «Навальний», що розповідає про російського опозиціонера.

За звання найкращий фільм змагатимуться «На Західному фронті без змін», «Аватар: Шлях води», «Банші Інішерина», «Елвіс», «Усе завжди й водночас», «Фабельмани», «Тар», «Топ Ґан: Меверік», «Трикутник смутку» та «Жінки розмовляють».

Найкращий актор головної ролі:

Остін Батлер («Елвіс»);

Колін Фаррелл («Банші Інішерина»);

Брендан Фрейзер («Кит»);

Пол Мескаль («Після сонця»);

Білл Наї («Жити»).

Найкраща головна жіноча роль

Кейт Бланшетт («Тар»);

Ана де Армас («Білявка»);

Андреа Райзборо («Заради Леслі»);

Мішель Вільямс («Фабельмани»);

Мішель Йо («Усе завжди й водночас»).

Найкращий режисер:

Мартін МакДонах («Банші Інішерина»);

Деніел Кван, Даніель Шайнерт («Усе завжди й водночас»);

Стівен Спілберг («Фабельмани»);

Тодд Філд («Тар»);

Рубен Естлунд («Трикутник смутку»).

Церемонія нагородження «Оскар-2023» відбудеться в неділю, 12 березня. Ведучий — Джиммі Кіммел.