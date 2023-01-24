Новини

Американська кіноакадемія оголосила номінантів на «Оскар»

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила список номінантів 95-ї церемонії вручення премії «Оскар».

Зокрема, фільм з України «Будинок зі скалок» став номінантом як найкращий повнометражний документальний фільм — це історія про дітей із Донбасу, які мешкають у дитячому будинку біля лінії фронту. Фільм потрапив до списку номінантів разом із документалкою «Навальний», що розповідає про російського опозиціонера.

За звання найкращий фільм змагатимуться «На Західному фронті без змін», «Аватар: Шлях води», «Банші Інішерина», «Елвіс», «Усе завжди й водночас», «Фабельмани», «Тар», «Топ Ґан: Меверік», «Трикутник смутку» та «Жінки розмовляють».

Найкращий актор головної ролі:

Найкраща головна жіноча роль

Найкращий режисер:

Церемонія нагородження «Оскар-2023» відбудеться в неділю, 12 березня. Ведучий — Джиммі Кіммел.