В Україні вперше зафіксували зараження підвидом штаму коронавірусу «Кракен»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Plastifikator x «Бабель»
В Україні зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму коронавірусу «Омікрон» XBB.1.5, або «Кракен».
Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 24 січня.
Хворобу виявили в Сумській області в людини, яка не пройшла курс вакцинації.
За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, «Кракен» не має специфічних мутацій, які б робили його небезпечнішим за інші підвиди штамів. Водночас, як порівняти з попередніми підвидами, цей найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та з ослабленим імунітетом.
- ВООЗ заявляла, що цей підвид штаму «Омікрон» може сприяти збільшенню рівнів захворюваності. Із 22 жовтня 2022 року до 11 січня 2023 року у 38 країнах виявили 5 288 випадків коронавірусу, викликаних «Кракеном». Більшість із цих випадків зареєстровані у Сполучених Штатах Америки (82,2 %), Великій Британії (8,1 %) та Данії (2,2 %).