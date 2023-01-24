«Проєкт Шекспір»: Очільнику «ПВК Вагнера» Пригожину створили мережу підставних компаній, щоб обходити західні санкції

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Для очільника «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина створили мережу підставних компаній, які формально йому не належать. За допомогою них він обходить санкції.

Про це йдеться в розслідуванні Financial Times.

Для обходу санкцій Пригожин у 2018 році звернувся до російської юридичної компанії Capital Legal Services (CLS), що координувала дії підставних компаній. Ці послуги отримали кодову назву «Проєкт Шекспір».

Після введення нових санкцій мережа продовжувала функціонувати, додаючи нові компанії. У лютому 2020 року юристи CLS почали співпрацювати з компанією «РН Трейдинг», яка не має з Пригожиним формальних звʼязків, але проходить у платіжних документах CLS як компанія Пригожина, що належить «Конкорду». За даними FT, «РН Трейдинг» вказує на цілі своєї діяльності, зокрема на видобуток корисних копалин і нафти за межами росії.

У квітні 2020 року «РН Трейдинг» відправила з аеропорту в підмосковному Жуковському до суданського Хартуму 28 тонн вантажу з маркуванням «пряники». Одержувачем пряників була суданська компанія Meroe For Agricultural & Animal Production, зареєстрована за тією ж адресою, що і Meroe Gold. Ця компанія у 2020 році потрапила під санкції США, оскільки вона контрольована Пригожиним і використовується як «прикриття для сил Вагнера, що діють у Судані». У 2022 році влада Судану затримала літак, що прямував до росії, із золотом, що лежало в коробках з маркуванням «печиво».

До мережі підставних компаній також входили «Профіт Груп» і «Астреа», зазначені в документах CLS як такі, що належать Пригожину. Директор останньої також працював у «ТОВ Велада», що отримувала нафтогазові контракти від уряду Башара Асада в Сирії та потрапила під санкції ЄС у 2021 році.

Згадані в розслідуванні FT компанії також займалися перевезеннями промислових матеріалів та обладнання з росії до африканських країн, включно з Камеруном і ЦАР.