Bloomberg: США знайшли докази воєнної підтримки російської армії з боку Китаю

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Reuters

Деякі державні компанії Китаю надають росії підтримку у війні з Україною. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена надала китайському уряду докази такої допомоги.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За даними видання, ця допомога має економічний та нелетальний військовий характер, а також дозволяє ухилятись від накладених на росію санкцій. Жодних інших подробиць вони не надали.

Така тенденція стривожила США настільки, що офіційні особи порушили питання перед своїми китайськими колегами та попередили їх про наслідки надання матеріальної підтримки у війні.

Попри те, що ця інформація не є офіційно підтвердженою, посадовці США вже заявляли про те, що відносини між росією та Китаєм зараз надзвичайно тісні, і Китай робить більше, ніж будь-коли для підтримки рф.

Люди, обізнані з думкою адміністрації, охарактеризували діяльність державних підприємств Китаю, як свідоме сприяння росії у її військових діях. Водночас вони не уточнили, які саме докази має адміністрація. Лише повідомили, що зібрані докази вивчають, аби визначити їхню значущість.

Росія та Китай перед війною оголосили про «широкі» відносини, а офіційні особи США вважають, що Китай спершу хотів продавати росії летальну зброю, але згодом відмовився від цього плану.

Наразі адміністрація вважає, що уряд Китаю хоче допомогти росії, а не зберігати нейтралітет.

Китай принципово відкидає будь-які санкції, крім тих, які узгодили в Організації Обʼєднаних Націй. І розглядає заклики США до інших країн обмежити торгівлю як порушення суверенітету. 2022 року імпорт Китаю з росії зріс майже на 50% порівняно з 2021, тоді як експорт зріс на 13%.

У Китаї функціонують тисячі державних підприємств, деякі безпосередньо контролюються центральним урядом, їхні керівники прирівнюються до міністрів, інші підлягають менш прямому нагляду. Однак усі вони підпадають під вплив Комуністичної партії, навіть якщо не завжди суворо контролюються.