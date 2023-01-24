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Сили оборони за добу ліквідували майже 690 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 23 січня російська армія втратила вбитими ще 690 солдатів. Загалом за 335 днів вторгнення росіяни недорахувалися 122 170 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

За пів години протиповітряного бою з 00:00 до 00:30 24 січня підрозділи зенітних ракетних військ знищили три російські ударні вертольоти Ка-52. Це сталося на східному напрямку фронту.