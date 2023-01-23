США повернули Італії викрадені витвори мистецтва вартістю $20 мільйонів
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Сполучені Штати Америки повернули Італії 60 викрадених стародавніх артефактів, загальна вартість яких перевищує $20 мільйонів.
Про це пише CNN.
Витвори мистецтва знайшли в американських музеях і приватних колекціях та вилучили. Серед них — бронзовий бюст, що датується І століттям нашої ери, і фреска Геркулеса в дитинстві, який бореться зі змієм.
За 10 років існування Відділ боротьби з торгівлею старожитностями в Нью-Йорку виявив понад 4 500 старовинних артефактів, викрадених із 25 країн, вартістю понад $300 мільйонів. Із них 500 експонатів вартістю $55 мільйонів повернули до Італії.
- У грудні 2022 року міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок передала Нігерії 20 артефактів «бронзи Беніну», викрадені наприкінці XIX століття.
- А литовському дипломату повернули колекцію ікон, яку російські окупанти викрали з його резиденції в Херсоні. Їх знайшли співробітники Служби безпеки України на території Успенського собору.