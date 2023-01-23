ВАКС конфіскував активи російського мільярдера Шелкова в Україні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Вищий антикорупційний суд конфіскував українські активи російського мільярдера, ексглави інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростех» Михайла Шелкова.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Так, у дохід держави стягнули:
- квартиру загальною площею 175,5 кв. м в Одесі;
- паркувальне місце в Одесі;
- склад рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв. м у Нікополі;
- комплекс у Нікополі;
- квартиру загальною площею 68,5 кв. м у Нікополі;
- трактор колісний;
- причіп;
- автомобіль Lexus;
- чотири автомобілі Mitsubishi Pajero Sport;
- грошові кошти на банківських рахунках;
- 100% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ВСМПО ТИТАН Україна».
Апеляційну скаргу можна подати протягом пʼяти днів із дня проголошення рішення.
Шелков займає 59 позицію в російському Forbes зі статками у $1,5 мільярда.
Вищий антикорупційний суд 26 грудня 2022 року почав розгляд справи за позовом Мінʼюсту про конфіскацію українських активів Михайла Шелкова, основного бенефіціара та члена ради директорів найбільшого у світі виробника титану російської ПАТ «Корпорація ВСМПО-Авісма».