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ВАКС конфіскував активи російського мільярдера Шелкова в Україні

Автор:
Софія Телішевська
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Вищий антикорупційний суд конфіскував українські активи російського мільярдера, ексглави інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростех» Михайла Шелкова.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Так, у дохід держави стягнули:

Апеляційну скаргу можна подати протягом пʼяти днів із дня проголошення рішення.

Шелков займає 59 позицію в російському Forbes зі статками у $1,5 мільярда.

Вищий антикорупційний суд 26 грудня 2022 року почав розгляд справи за позовом Мінʼюсту про конфіскацію українських активів Михайла Шелкова, основного бенефіціара та члена ради директорів найбільшого у світі виробника титану російської ПАТ «Корпорація ВСМПО-Авісма».