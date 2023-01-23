На Берлінале покажуть фільм Шона Пенна про війну в Україні

Новини

Facebook / Операція об'єднаних сил

На Берлінському міжнародному кінофестивалі покажуть фільм «Суперсила», який режисер Шон Пенн знімав в Україні від початку російського вторгнення.

Спеціальний показ стрічки припаде на річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У стрічці йдеться про життя України після початку повномасштабної війни. Спершу документальний фільм задумувався як портрет Володимира Зеленського, але врешті став оспівуванням духу українського народу.

«Реальність змусила документальну стрічку перетворитися на щось менш комфортне та більш значуще», – каже художній керівник кінофестивалю Карло Чатріан.

Також Чатріан уточнив, що цього року на Берлінале буде багато синього та жовтого, а рішення показати на фестивалі «Суперсилу» частково викликане тим, що кінофестиваль відбуватиметься в першу річницю повномасштабної війни в Україні.

Берлінський кінофестиваль пройде з 16 до 26 лютого 2023 року.