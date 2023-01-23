Ексміністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів про «роздуми щодо поділу України». Польський премʼєр Моравецький відповів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відреагував на слова колишнього голови польського МЗС Радослава Сікорського про «поділ України».
Ексміністр Сікорський в ефірі радіо ZET, відповідаючи на запитання, чи вірить він у те, що польський уряд на початку війни міг задуматися про «поділ України», відповів: «Я думаю, що в нього була хвилина вагань у перші 10 днів війни, коли ми всі не знали, як воно буде, що, можливо, Україна впаде».
«Якби не героїзм Зеленського та допомога Заходу, усе могло бути інакше», — додав він.
Чинний премʼєр Польщі заявив, що заява Радослава Сікорського нічим не відрізняється від російської пропаганди.
«Ексміністр закордонних справ має зважити свої слова. Я очікую, що ці ганебні заяви будуть відкликані. Я закликаю опозицію відмежуватися від заяви Радослава Сікорського», — наголосив Матеуш Моравецький.
- Російська пропаганда поширювала фейки, що Польща нібито має підступний намір «захопити західну частину України». Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляв, що ця дезінформація має на меті зруйнувати відносини між Польщею та Україною.