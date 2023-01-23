ВАКС відмовив прокурорам в арешті ексглави «Нафтогазу» Андрія Коболєва

Новини

Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Вищий антикорупційний суд залишив клопотання прокурора щодо тримання під вартою Андрія Коболєва без задоволення — ексглава «Нафтогазу» залишається на волі.

Національне антикорупційне бюро підозрює Коболєва в незаконному отриманні премії на понад 260 мільйонів гривень.

Адвокат Коболєва Олексій Носов аргументував, чому ВАКС ухвалив таке рішення:

по-перше, Коболєв не ухвалював рішення про виплату премії самому собі: це зробила наглядова рада НАК «Нафтогаз України». На підтвердження цього він оприлюднив відповідне подання Коболєва, де той навіть не вказував суму преміювання.

по-друге, наглядова рада мала право ухвалювати рішення про виплату премій саме в такому розмірі. Зміни, які додали слова «наглядова рада» до постанови КМУ 859, відбулись 5 лютого 2020 року;

по-третє, є відкрита та публічна позиція голови та членів наглядової ради, що вони добре усвідомлювали своє рішення, підтримують його та беруть повну відповідальність за це рішення на себе.

За словами Носова, сам Коболєв на посаді очільника «Нафтогазу» не відповідав за рішення наглядової ради. Дії Коболєва не є злочином і ризики його переховування від слідства та перешкоджання збору доказів під час досудового розслідування необґрунтовані.

«Ми бачимо процесуальне порушення в тому, що обвинувачення, посилаючись на припущення і неправильне трактування норм права, вимагає найсуворішого запобіжного заходу — позбавлення волі — на час досудового розслідування. Затримання Коболєва матиме суспільний резонанс не тільки в Україні, але й серед наших закордонних партнерів, а ще вплине на інші антикорупційні процеси. Виплата премій не є порушенням», — констатував адвокат.