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ВАКС відмовив прокурорам в арешті ексглави «Нафтогазу» Андрія Коболєва

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Вищий антикорупційний суд залишив клопотання прокурора щодо тримання під вартою Андрія Коболєва без задоволення — ексглава «Нафтогазу» залишається на волі.

Національне антикорупційне бюро підозрює Коболєва в незаконному отриманні премії на понад 260 мільйонів гривень.

Адвокат Коболєва Олексій Носов аргументував, чому ВАКС ухвалив таке рішення:

За словами Носова, сам Коболєв на посаді очільника «Нафтогазу» не відповідав за рішення наглядової ради. Дії Коболєва не є злочином і ризики його переховування від слідства та перешкоджання збору доказів під час досудового розслідування необґрунтовані.

«Ми бачимо процесуальне порушення в тому, що обвинувачення, посилаючись на припущення і неправильне трактування норм права, вимагає найсуворішого запобіжного заходу — позбавлення волі — на час досудового розслідування. Затримання Коболєва матиме суспільний резонанс не тільки в Україні, але й серед наших закордонних партнерів, а ще вплине на інші антикорупційні процеси. Виплата премій не є порушенням», — констатував адвокат.