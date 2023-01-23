У Норвегії затримали екскомандира «ПВК Вагнера», який втік з росії та просив притулку
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
У Норвегії затримали колишнього командира одного з підрозділів «ПВК Вагнера» Андрія Медведєва, який втік з росії та попросив політичного притулку в Норвегії.
Про це повідомляє Nrk.no.
За даними норвезьких журналістів, Медведєва затримали відповідно до закону про імміграцію.
Виконувач обовʼязків начальника юридичного відділу імміграційної служби поліції Йон Андреас Йохансен додав, що зараз розглядають питання про обрання запобіжного заходу для росіян.
В одному з інтервʼю Медведєв сказав, що побоюється депортації до росії, оскільки боїться, що в рф його вбʼють.
- Російське видання «Медуза» пише, що Медведєв був командиром підрозділу, до якого входив Євген Нужин — найманець «ПВК Вагнера», чию страту кувалдою зафіксували на відео, що зʼявилося в мережі в листопаді.
- Засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомив, що Медведєв перейшов кордон з Норвегією в районі населеного пункту Нікель Мурманської області. Це вперше від початку вторгнення з росії до Європи зумів втекти колишній командир одного з підрозділів по суті терористичної «ПВК Вагнера». При цьому він погодився свідчити та викривати засновника ПВК Євгена Пригожина. За словами Осєчкіна, Медведєв був свідком багатьох страт і позасудових розправ з боку служб Пригожина, які ті чинили щодо людей, які відмовлялися йти на війну проти України.
- Після виходу Медведєва з «ПВК Вагнера» сам Пригожин та його служба безпеки намагались затримати втікача. Медведєв побоювався, що його можуть стратити.