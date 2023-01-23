В Індії знайшли понад 250 скамʼянілих яєць титанозаврів

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В індійській долині Нармада палеонтологи знайшли найбільше місце гніздування титанозаврів — у ньому 92 гнізда, які містять 256 скамʼянілих яєць.

Про це пише Hindustan Times.

Науковці виявили, що титанозаври робили кладки як крокодили — у неглибокі ями. Вони гніздилися колоніями, а за репродуктивною фізіологією ці ящери були схожі на сучасних птахів.

Harsha Dhiman/Sci Rep

Гнізда титанозаврів були розташовані близько одне до одного — поблизу не було місця для дорослих особин. Це підтверджує думку дослідників, що дорослі залишали своїх дитинчат напризволяще і не дбали про них.