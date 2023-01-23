ГУР Міноборони: У росії лишилося приблизно 550 високоточних ракет
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що у росії лишилося приблизно 550 високоточних ракет. Це менше ніж 20% від російських довоєнних запасів.
Про це повідомив представник ГУР Вадим Скібіцький в інтервʼю Delfi.
«У них є «Іскандери», є Х-101, Х-555. За нашими підрахунками, у росії залишилося не більше ніж 20% від довоєнних запасів і того, що було вироблено під час війни. Це приблизно 550 одиниць. Їхнього потенціалу вистачить на два-три масовані удари в кількості понад 80 ракет», — заявив він.
Скібіцький нагадав, що в попередній атаці використали менше ніж 30 високоточних ракет. Це означає, що росіяни не встигають поповнювати запаси.
Через це вони комбінують удари, використовують неточні ракети, дрони-камікадзе та ракети із систем С-300 та С-400.
«Це не точна зброя, але руйнівна», — пояснив він.
- 6 січня міністр оборони Олексій Резніков опублікував оновлені дані про залишки ракет у росіян. На ній також видно, скільки ракет росіяни встигли виробити від 24 лютого.