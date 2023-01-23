Глави СБУ та розвідки провели спільну нараду після скандалу щодо вбивства Дениса Кірєєва
- Автор:
- Софія Телішевська
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Глава Служби безпеки України Василь Малюк і начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов провели спільну робочу нараду на тлі розслідування WSJ про конфлікт між відомствами. Вони обговорили майбутні спільні спецоперації СБУ та ГУР, які мають наблизити перемогу України.
Обидва очільники наголошують, що між спецслужбами немає жодних розбіжностей.
СБУ у своєму повідомленні вказала, що спецслужби працюють у тісній взаємодії 24/7: «Разом захищаємо країну, знищуємо ворога, спільно розробляємо нові спецоперації та успішно втілюємо їх у життя».
«Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі — на окупантів чекають нові чергові сюрпризи», — заявив Малюк.
У ГУР заявили, що чутки про нібито непорозуміння між керівниками розвідки та СБУ — це «ворожі наративи, які спростовуються щоденною спільною роботою зі знешкодження ворога».
- 5 березня 2022 року повідомлялося, що представники СБУ під час затримання застрелили в Києві банкіра Дениса Кірєєва, який брав участь у переговорах делегацій України та росії в Гомелі 28 лютого. Його нібито підозрювали в державній зраді.
- Напередодні видання The Wall Street Journal опублікувало текст, де розповідає, як Кірєєв взагалі потрапив на переговори з росією і попередив голову розвідки Кирила Буданова про вторгнення й атаку на Київ 23 лютого 2022 року. Виявляється, українська розвідка завербувала Кірєєва ще кілька років тому, а його свідчення допомогли Києву вистояти в перші години атаки.
- Член переговорного процесу з росією, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вбивство Дениса Кірєєва було повʼязане з поганою координацією українських спецслужб на початку війни.