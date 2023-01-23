Міністр оборони по пунктах прокоментував матеріал ЗМІ про закупівлю продуктів для ЗСУ

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Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував поширену журналістами інформацію про закупівлю продуктів для ЗСУ нібито за завищеними цінами.

Він повідомив, що представить нардепам вичерпну інформацію з усіма документами на засіданні профільного комітету за участю представників НАБУ, ДБР та СБУ.

«Ще рік тому цей ринок фактично був під контролем монополії. Під час призначення на посаду міністра я взяв публічне зобовʼязання — демонополізувати послуги харчування. І ми з командою це зробили ще минулої зими. Хоча опір був страшенний, і монополіст погрожував повністю заблокувати постачання продовольства до армії. Не вийшло», — зазначив міністр.

На думку Резнікова, подолання монополії дозволило успішно організувати харчування армії, чисельність якої збільшилась у кілька разів, попри всі складнощі активної фази війни.

Зараз Міноборони має контракти з вісьмома постачальниками на забезпечення послуги харчування. За кожним із постачальників згідно з договором закріплено певну кількість військових частин. У контрактах прописано норму: якщо якийсь із постачальників не здатен виконати зобовʼязання, то інші «підхоплюють» військові частини за визначеним алгоритмом.

Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів, а купує комплексну послугу — забезпечення харчування.

Минулого року вартість харчування одного бійця становила 120 грн на добу, а цьогоріч міністерство отримало пропозицію в діапазоні від 151 до 162 грн на добу. За підсумками переговорів зійшлись на ціні 145,8 грн.

«Особливість контрактів Міноборони в тому, що вони укладаються з постачальниками послуг на рік наперед за фіксованою ціною. Тобто це також ризики, які бере на себе бізнес», — заявив міністр оборони.

Резніков також пояснив, що процес укладання контрактів і взяття зобовʼязань складається з кількох стадій. Оголошення потреб Міноборони, надання пропозицій бізнесом, проведення зовнішньої експертизи ціни, узгодження контракту, проведення внутрішньої перевірки, підписання контракту та інше. Фінальною частиною цього процесу є реєстрація підписаного контракту в Державному казначействі. Тільки після реєстрації в казначействі виникають фінансові зобовʼязання, і тоді проходять платежі.

Міністр пояснив, що ціни у восьми постачальників різні, так само як і різні ціни в мережах супермаркетів, бо кожен має свою спеціалізацію та власне виробництво якоїсь групи товарів.

Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи.

«Зараз у медіа величезна кількість спотвореної інформації щодо цін. Саме видання «Дзеркало тижня» через півтори доби після публікації вирізало кілька позицій зі своєї інфографіки, де містилися некоректні порівняння, по яких уже найбільший розголос. На жаль, зробило це без пояснень. Розуміння некоректності по інших позиціях також прийде. Адже порівнюються неспівставні речі. Ціни за банку чи пляшку фасованої продукції з ціною за кілограм. Ціни за літр з ціною за кілограм, за вагу нетто з ціною за вагу брутто та ін. Навіть аналізуючи цифри публікації в «Дзеркалі тижня», багато хто відзначив, що ціни на значну кількість товарів нижчі, ніж у сусідньому магазині. Незважаючи на усі ризики для бізнесу», — сказав він.

Те, що в публікації «Дзеркала тижня» було пораховано як 0,2% вартості контракту — це приготування їжі постачальником у кількох військових частинах, де з різних причин готують зовнішні підрядники. Це не доставка продуктів.

«Це ще одна груба помилка, яка вводить в оману», — вважає міністр.

Стосовно цін на яйця міністр сказав, що в документі, оприлюдненому в ЗМІ, вказано аномальну ціну, яку сприйняли як 17 грн за штуку.

«На чому збудували теорію змови. Насправді це — звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник. Яйця — єдина категорія з каталогу, яка в додатку до угоди обраховується в штуках. Постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці виміру на вагу, в іншу таблицю», — запевнив він.

Відповідно до нормативів кілограм яєць — це близько двох десятків штук в залежності від гатунку (вага яйця за стандартом повинна становити від 42 г до 60 г). Ціна 170 грн за кілограм яєць — це 85 грн за десяток. Що в межах показників інших постачальників та повністю відповідає ринковій ціні. Він додав, що яйця по 17 гривень за штуку міністерство не закуповує.

Міністр підкреслив, що станом на зараз по всіх контрактах завершують додаткові внутрішні перевірки, військові частини звіряють з каталогом, виправляють технічні помилки, готують додаткові угоди щодо постачання в межах доведених параметрів державного бюджету тощо. Після чого документи будуть зареєстровані в Держказначействі.

«Тобто де-юре оприлюдненого у ЗМІ документу ще не існує. Жодної копійки за ним не витрачено. Заяви, що Міноборони «вкрало» чи «намагалося вкрасти» мільярди — це повна маячня», — заявив міністр.

Резніков зауважив, що «публічне вкидання інформації про начебто завищені у 2—3 рази ціни почалося ще в середині минулого тижня. Тобто не після, а до «Рамштайну», саме коли тривало уточнення домовленостей».

«Той, хто передав один із контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум вчинив службовий злочин. Цю особу буде обов’язково встановлено і притягнуто до відповідальності. Для цього підготовлено відповідні матеріали в СБУ. Зокрема, буде з’ясовано мотиви. Оскільки жодної фактичної складової в претензіях немає, крім маніпуляцій, найочевиднішою ціллю виглядає спроба підриву довіри до Міноборони в дуже відповідальний момент. А це вже — не просто службовий злочин», — додав він.

Резніков пропонуватиме народним депутатам розглянути можливість створення тимчасової слідчої комісії щодо процесу закупівель, якщо інші інструменти парламентського контролю вони вважатимуть недостатніми.