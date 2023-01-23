«Тотальна русофобія»: росія висилає естонського посла

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Фотобанк Moscow-Live.ru / Flickr

Міністерство закордонних справ росії висилає естонського посла. Також воно відкликає свого посла з Естонії.

Про це пише пресслужба МЗС рф.

«Керівництво Естонії останніми роками цілеспрямовано руйнує весь комплекс відносин із росією. Тотальна русофобія, культивування ворожості щодо нашої країни піднесені Таллінном до рангу державної політики», — зазначили там.

Два тижні тому Естонія наказала кардинально скоротити представництво в російському посольстві. Через це воно припинило приймати заяви на вихід із громадянства та скоротило консульські послуги росіянам.

Тому росія 23 січня викликала посла Естонії Маргуса Лайдре й наказала йому покинути рф до 7 лютого. Рівень дипвідносин між Естонією та росією понизили до рівня тимчасово повірених у справах.

Згодом Латвія вирішила, що солідарно з Естонією теж знизить рівень дипломатичного представництва з росією.