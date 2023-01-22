У Нью-Йорку помітили дельфінів. Вони запливли в річку Бронкс у пошуках риби

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У річці Бронкс, яка протікає через південний схід Нью-Йорка, помітили пару дельфінів.

Про це пише CNN.

Департамент парків і відпочинку Нью-Йорка опублікував у Twitter відео, на якому дельфіни стрибають у воді в парку Старлайт.

«Це правда — цього тижня в річці Бронкс помітили дельфінів! Це чудова новина — вона показує, що зусилля з відновлення річки як здорового середовища існування, які тривали десятиліття, працюють. Ми вважаємо, що ці дельфіни природним чином знайшли шлях до річки в пошуках риби», — зазначили у відомстві.

Це перший випадок, коли цих тварин бачили в річці Бронкс з 2017 року. Департамент порадив людям, які прагнуть побачити дельфінів, переконатися, що їм комфортно, дати вільний простір і не турбувати.