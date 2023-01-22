Речник Ради національної безпеки США про танки Leopard для України: Ми не «викручуємо руки» Німеччині

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Reuters / «Бабель»

Речник Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі заявив, що у питанні надання танків Leopard Україні Німеччина проходить через «свій власний процес».

Про це він сказав у коментарі «Голосу Америки».

«Ми не викручуємо руки, не штовхаємо та не вмовляємо. Ми хочемо, щоб країни давали те, що вони можуть, коли вони можуть і де вони можуть, і в тому розмірі та масштабі, які їх влаштовують. І це вирішувати Німеччині», — зазначив Кірбі.

Він додав, що Німеччина почала допомагати Україні більше, робить це з початку війни, і назвав цю країну «одним із провідних у світі фінансових донорів України з точки зору саме фінансової допомоги». За його словами, союзники високо цінують такий внесок.

«Ми вважаємо, що важливо, щоб кожна нація, яка може підтримати Україну в її захисті, робила це саме зараз. Однією з критичних потреб Збройних сил України цієї зими і, ймовірно, навесні буде бронетехніка. Через види бойових дій, які вони ведуть на Донбасі, які можуть включати танки, але не обовʼязково, хоча українці мають реальну потребу у додаткових танках», — сказав Джон Кірбі.