Зірка Marvel Джеремі Реннер зламав понад 30 кісток через нещасний випадок зі снігоприбиральною машиною. Зараз актор проходить реабілітацію
- Автор:
- Анна Холоднова
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BBC News
Голлівудський актор Джеремі Реннер заявив, що зламав більш як 30 кісток, коли на нього випадково наїхала снігоприбиральна машина.
Про це пише BBC.
Реннер отримав травму грудної клітки та ортопедичні поранення, коли розчищав сніг біля свого будинку в Неваді.
У соцмережах актор розповідав, що цей інцидент став трагедією для всієї його родини, але водночас продемонстрував любов і обʼєднання.
«Ці понад 30 зламаних кісток зростуться, стануть міцнішими, так само як поглиблюється любов і звʼязок із родиною та друзями», — написав він, подякувавши всім за повідомлення та уважність.
- Джеремі Реннер відомий за роллю Клінта Бартона/Соколиного Ока у фільмах Marvel.
- 2 січня Реннера збила його ж снігоприбиральна машина PistenBully. Вона покотилася, коли він вийшов з неї. Після цього актору знадобилася операція.