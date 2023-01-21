ГУР: Нагнітання теми загрози наступу з Білорусі — російська психологічна операція
- Автор:
- Олег Панфілович
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Головне управління розвідки Міноборони вважає нагнітання теми загрози нападу на Україну з боку Білорусі російською інформаційно-психологічною операцією.
Про це під час телемарафону заявив представник ГУР Андрій Юсов.
«Безумовно, про диктатора Лукашенка нам усе відомо, про режим у Білорусі. Але є обʼєктивні речі: кількість ударного угруповання, готовність сил і засобів та інші моменти, які нам дозволяють стверджувати, що станом на сьогодні загрози з боку Білорусі повномасштабної наземної операції, її участі на боці росії немає», — сказав Юсов.
Він пообіцяв, у разі, «якщо ситуація зміниться, відповідна інформація буде», але запевнив, що Україна готова й відпрацювала всі сценарії.
Юсов також зазначив, що контрнаступальна операція зі звільнення своїх земель «справді важка», але Україна може звільнити свої землі. «Повірте, що є абсолютна адекватна та твереза оцінка ситуації, адекватні і тверезі завдання для українських Сил оборони і розуміння, що ми можемо. Так от, ми справді можемо звільнити наші землі», — підкреслив представник ГУР.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав, що росіяни готують приблизно 200 тисяч нових солдатів, і що він не сумнівається в тому, що вони спробують удруге піти на Київ. Міністр оборони Олексій Резніков і командувач ОК «Південь» теж вважають, що росія планує в лютому 2023 року розпочати чергову хвилю наступу.