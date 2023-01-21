ГУР: Нагнітання теми загрози наступу з Білорусі — російська психологічна операція

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Головне управління розвідки Міноборони вважає нагнітання теми загрози нападу на Україну з боку Білорусі російською інформаційно-психологічною операцією.

Про це під час телемарафону заявив представник ГУР Андрій Юсов.

«Безумовно, про диктатора Лукашенка нам усе відомо, про режим у Білорусі. Але є обʼєктивні речі: кількість ударного угруповання, готовність сил і засобів та інші моменти, які нам дозволяють стверджувати, що станом на сьогодні загрози з боку Білорусі повномасштабної наземної операції, її участі на боці росії немає», — сказав Юсов.

Він пообіцяв, у разі, «якщо ситуація зміниться, відповідна інформація буде», але запевнив, що Україна готова й відпрацювала всі сценарії.

Юсов також зазначив, що контрнаступальна операція зі звільнення своїх земель «справді важка», але Україна може звільнити свої землі. «Повірте, що є абсолютна адекватна та твереза оцінка ситуації, адекватні і тверезі завдання для українських Сил оборони і розуміння, що ми можемо. Так от, ми справді можемо звільнити наші землі», — підкреслив представник ГУР.