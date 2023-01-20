Мінфін США визнає «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією
- Автор:
- Анна Холоднова
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Міністерство фінансів США визнає російську «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією.
Про це заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.
«Це означатиме визнання трансконтинентальної загрози, яку несе «ПВК Вагнера», у тому числі через усталену модель серйозної злочинної діяльності», — сказав Джон Кірбі.
За його словами, американській розвідці відомо, що Міністерство оборони рф «має застереження» щодо інтенсивного вербування вʼязнів з російських тюрем до «ПВК Вагнера».
У Білому домі також повідомили, що наступного тижня Сполучені Штати запровадить нові санкції проти «ПВК Вагнера» та її союзників.
- Російська «ПВК Вагнера» бере активну участь у війні проти України та задіяна не лише в боях, але й у розбудові оборонних укріплень на окупованих територіях. Також «вагнерівці», ймовірно, відповідальні за низку страт полонених на відео та воєнні злочини.
- У листопаді депутати ЄС запропонували визнати «ПВК Вагнера» терористичною організацією. Відповідний законопроєкт внесли також до американського Сенату.