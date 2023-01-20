Мінфін США визнає «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією

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Міністерство фінансів США визнає російську «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

«Це означатиме визнання трансконтинентальної загрози, яку несе «ПВК Вагнера», у тому числі через усталену модель серйозної злочинної діяльності», — сказав Джон Кірбі.

За його словами, американській розвідці відомо, що Міністерство оборони рф «має застереження» щодо інтенсивного вербування вʼязнів з російських тюрем до «ПВК Вагнера».

У Білому домі також повідомили, що наступного тижня Сполучені Штати запровадить нові санкції проти «ПВК Вагнера» та її союзників.