У МЗС України закликали Німеччину припинити «лялькову виставу» з танками
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters
Заступник міністра закордонних справ України та колишній посол у Німеччині Андрій Мельник закликав німецький уряд «припинити спектакль» із танками і припинити опиратися поставкам Leopard.
Про це він сказав у кулуарах зустрічі «Рамштайн».
«Ми закликаємо нового міністра оборони Бориса Пісторіуса припинити цей танковий «ляльковий спектакль» у «Рамштайні» і негайно розпочати поставки Leopard», — зазначив він.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники на зустрічі у форматі «Рамштайн» поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2. За його словами, Німеччина не блокує це рішення.
- Водночас Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму понад мільярд євро.