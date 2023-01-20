The Times: Армія Північної Кореї закупила в росії коней на $600 тисяч

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За даними офіційних торговельних звітів, за три роки Північна Корея витратила щонайменше $600 тисяч на коней чистокровних порід. Тварин імпортували з росії.

Про це повідомляє The Times.

Аналіз супутникових знімків показав, що минулого року збройні сили Північної Кореї побудували на військових базах щонайменше 12 нових стаєнь і, ймовірно, планують добудувати ще пʼять.

Навряд чи нові кінні загони будуть використовувати в боях, зазначають у The Times. Але коні відіграють важливу роль у культі особистості Кім Чен Ина. Державні ЗМІ КНДР називають його «молодим генералом» та публікують фотографії, на яких північнокорейський диктатор катається на горі Пекту. Батько Кім Чен Ина, Кім Чен Ір також їздив верхи.

У музеї найважливішого кінного центру країни, Мірімського клубу верхової їзди, існує окрема експозиція, присвячена хобі Кім Чен Ина. Там задокументовані всі 386 його поїздок верхи.

«Коні більше не можуть використовуватися на війні, але бойові коні важливі з точки зору того, що вони демонструють військову велич», — цитує музей слова лідера КНДР.

На думку експерта Джейкоба Богла, північнокорейський режим також може почати розводити коней з метою продажу.