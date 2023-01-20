Співзасновик Netflix Рід Гастінгс звільняється з посади виконавчого директора. Він працює у компанії 25 років
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Thibault Penin / Unsplash
Співзасновник компанії Netflix Рід Гастінгс покидає посаду головного виконавчого директора. Замість нього у Netflix будуть два співдиректори: Тед Сарандос і Грег Пітерс.
Про це пише Bloomberg.
Гастінгс перейде на посаду виконавчого голови ради директорів компанії.
Сарандос, який вже був співдиректором, наразі є представником Neflix у Голлівуді. Пітер раніше був головним операційним директором та відповідав за розробку продуктів і рекламу.
«Наша рада директорів уже багато років обговорює планування наступництва (навіть засновники повинні розвиватися!). Я пишаюся нашими першими 25 роками та з нетерпінням чекаю наступної чверті століття», — написав Гастінгс.
Він залишиться в раді директорів, наслідуючи попередні приклади Джеффа Безоса з Amazon і засновника Microsoft Білла Гейтса. Гастінгс заявив, що планує «витрачати більше часу на благодійність», але «залишатиметься зосередженим на тому, щоб акції Netflix були в хорошому стані».
- Стримінговий сервіс Netflix у другому кварталі 2022 року втратив 970 тисяч передплатників, а в першому — 200 тисяч. Однак за підсумками четвертого кварталу 2022 року число передплатників Netflix зросло на 7,7 мільйона.