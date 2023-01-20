Google оголосила про скорочення 12 тисяч співробітників

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Генеральний директор Google і Alphabet Сундар Пічаї в електронному листі до співробітників оповістив їх про скорочення штату на 12 тисяч посад по всьому світу.

«Протягом останніх двох років ми спостерігали періоди різкого зростання. Щоб відповідати цьому зростанню та підтримувати його, ми найняли працівників для іншої економічної реальності, ніж та, з якою ми стикаємося сьогодні», — пояснив своє рішення гендиректор.

Компанія подякувала співробітникам за роботу та пообіцяла надати вихідну допомогу та бонуси під час звільнення.

Google не перша технологічна компанія, котра вдається до великого скорочення штату. Напередодні стало відомо, що Amazon у січні оголосила про звільнення понад 18 тисяч співробітників — це найбільше скорочення в історії компанії.

Компанія Microsoft планує скоротити близько 5% працівників, або близько 11 тисяч посад.