У 2023 році абітурієнти замість ЗНО знову складатимуть мультимедійний тест

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Міністерство освіти і науки представило модель вступу до закладів вищої освіти у 2023 році. Очільник МОН Сергій Шкарлет зазначив, що замість ЗНО абітурієнти складатимуть удосконалений Національний мультимедійний тест (НМТ).

Це тестування міститиме завдання з трьох предметів, два з яких — обовʼязкові (українська мова та математика), а один на вибір — історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

Блок з української мови міститиме 30 завдань, блок з математики — 22 завдання, з іноземної мови — 32, з історії України, хімії, біології — по 30, з фізики — 20. Завдань, які містять письмову розгорнуту відповідь, не буде.

На складання тесту даватимуть 180 хвилин.

НМТ пройде у дві сесії — основну та додаткову, так само як ЗНО. Реєстрація запланована на квітень.

Випускники, які тимчасово перебувають за кордоном і хочуть здобувати вищу освіту в Україну, зможуть скласти НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у різних країнах світу.