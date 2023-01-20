Фінляндія оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України

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Tapio Haaja / Unsplash

Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на €400 мільйонів, який містить важке озброєння та боєприпаси.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Фінляндії.

Це вже 12-й пакет допомоги від фінів. Загальна сума допомоги від цієї країни сягнула €590 мільйонів. Що саме ввійшло до останнього пакету підтримки — не розголошують.

«Набір оборонного обладнання, який буде відправлено зараз, явно найбільший із тих, що ми затверджували раніше. Фінляндія постачає в Україну важке озброєння та боєприпаси», — заявив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола.