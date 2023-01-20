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Сили оборони за добу ліквідували майже 800 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 19 січня російська армія втратила вбитими ще 770 солдатів. Загалом за 331 день вторгнення росіяни недорахувалися 119 300 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Диліївка, Водяне, Марʼїнка, Побєда, Новосілка Донецької області та Мала Токмачка і Степове на Запоріжжі.