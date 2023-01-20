Сили оборони за добу ліквідували майже 800 окупантів

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Упродовж 19 січня російська армія втратила вбитими ще 770 солдатів. Загалом за 331 день вторгнення росіяни недорахувалися 119 300 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

3 139 танків (+3 за минулу добу);

6 241 бойова броньована машина (+10);

2 129 артилерійських систем (+7);

442 РСЗВ;

220 засобів ППО;

287 літаків;

277 гелікоптерів;

1 886 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+4);

749 крилатих ракет;

17 кораблів/катерів;

4 903 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+7);

190 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Диліївка, Водяне, Марʼїнка, Побєда, Новосілка Донецької області та Мала Токмачка і Степове на Запоріжжі.