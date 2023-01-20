Сили оборони за добу ліквідували майже 800 окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Упродовж 19 січня російська армія втратила вбитими ще 770 солдатів. Загалом за 331 день вторгнення росіяни недорахувалися 119 300 своїх військових.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 3 139 танків (+3 за минулу добу);
- 6 241 бойова броньована машина (+10);
- 2 129 артилерійських систем (+7);
- 442 РСЗВ;
- 220 засобів ППО;
- 287 літаків;
- 277 гелікоптерів;
- 1 886 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+4);
- 749 крилатих ракет;
- 17 кораблів/катерів;
- 4 903 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+7);
- 190 одиниць спеціальної техніки.
Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Диліївка, Водяне, Марʼїнка, Побєда, Новосілка Донецької області та Мала Токмачка і Степове на Запоріжжі.