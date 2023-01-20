Новини

США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Що туди ввійшло

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Його загальна сума сягнула $2,5 мільярда.

Про це пише пресслужба Міноборони США.

До нового пакету увійшли:

Загалом із початку повномасштабного вторгнення США вже виділили для України військової допомоги на $27,4 мільярда.