США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Що туди ввійшло
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Його загальна сума сягнула $2,5 мільярда.
Про це пише пресслужба Міноборони США.
До нового пакету увійшли:
- додаткові ракети для систем ППО NASAMS;
- 8 самохідних зенітно-ракетних комплексів Avenger;
- 59 бойових машин піхоти M2 Bradley з додатковими боєприпасами;
- 90 бронетранспортерів Stryker;
- 53 бронемашини із захистом від мін;
- 350 бронеавтомобілів HMMWV;
- додаткові протирадіолокаційні ракети HARM і додаткові ракети до HIMARS;
- десятки тисяч артилерійських і мінометних снарядів різного калібру;
- командні пункти, патрони, міни, прилади нічного бачення, запчастини та багато іншого.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення США вже виділили для України військової допомоги на $27,4 мільярда.