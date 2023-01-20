США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Що туди ввійшло

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США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Його загальна сума сягнула $2,5 мільярда.

Про це пише пресслужба Міноборони США.

До нового пакету увійшли:

додаткові ракети для систем ППО NASAMS;

8 самохідних зенітно-ракетних комплексів Avenger;

59 бойових машин піхоти M2 Bradley з додатковими боєприпасами;

90 бронетранспортерів Stryker;

53 бронемашини із захистом від мін;

350 бронеавтомобілів HMMWV;

додаткові протирадіолокаційні ракети HARM і додаткові ракети до HIMARS;

десятки тисяч артилерійських і мінометних снарядів різного калібру;

командні пункти, патрони, міни, прилади нічного бачення, запчастини та багато іншого.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення США вже виділили для України військової допомоги на $27,4 мільярда.