RMF FM: Угорщина заблокувала €500 млн на зброю для України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Európa Pont / Flickr
Угорщина заблокувала сьомий транш фінансової допомоги Євросоюзу на озброєння для України.
Про це повідомляє RMF FM із посиланням на неназваного дипломата ЄС.
Йдеться про близько €500 млн з Фонду миру, з якого країни ЄС фінансують летальну зброю та засоби захисту для України.
Однак країни Євросоюзу налаштовані тиснути на Будапешт під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Досі Угорщина, яка сама не постачає зброю Україні, утримувалася від голосування під час ухвалення рішень щодо наступних траншів.
Дипломатів ЄС обурює угорське вето, бо воно не має жодного обґрунтування.
Видання пише, що ЄС має «план Б», як і у випадку з блокуванням макрофінансової допомоги. Тоді ЄС ухвалив правовий акт, який дозволив би доставити цю допомогу в обхід Угорщини, і цього було достатньо, щоб Угорщина поступилася.
Якщо Будапешт не відмовиться від свого вето на підтримку зброї для України, ЄС може повторно ухвалити це рішення.
«Невеликій проросійській державі, яка має винятки зі всіх санкцій, важко диктувати позицію всьому ЄС», – заявив журналістам дипломат ЄС.
- Європейська комісія представила план надання Україні у 2023 році макрофінансової допомоги на загальну суму €18 мільярдів 9 листопада. Угорщина заявляла, що не підтримує цей план.
- Ці кошти допоможуть підтримувати основні функції держави, забезпечити макроекономічну стабільність і відновити критичну інфраструктуру. Пакет у розмірі €18 мільярдів покриє половину потреб України. Ці кошти виділятимуть по €1,5 мільярда щомісяця. Кредит, який нададуть Україні, матиме 10-річний пільговий період. Держави-члени ЄС покриватимуть основну частину процентних витрат за рахунок зовнішніх призначених доходів. Гарантії щодо цієї позики нададуть або з бюджету ЄС, або силами держав-членів.