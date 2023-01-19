У Microsoft прогнозують, що російські кібератаки посиляться навесні
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- Анна Холоднова
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Pixabay
Президент компанії Microsoft Бред Сміт заявив, що кількість кібератак рф проти України дещо зменшилася протягом останнього місяця. Він також попередив, що кібератаки окупантів посиляться навесні 2023 року.
Про це пише CNN.
«Зараз російський уряд, як ми це бачимо, змушений зосередити стільки своїх ресурсів на російському населенні, щоб зберегти підтримку, що за межами росії є невелика відстрочка», — сказав Сміт.
Він додав, що ситуація може швидко змінитися і до цього зараз готуються. За словами Сміта, станом на 19 січня Microsoft витратила $436 мільйонів на фінансову та технологічну допомогу Україні.
- У листопаді 2022 року начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк повідомляв, що росія здійснює по 10 кібератак на стратегічні обʼєкти України щодня. Україна вважає кібератаки росії воєнними злочинами та збирає свідчення для Гааги.