Bloomberg: Apple розробляє пристрій для керування «розумним будинком»
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Компанія Apple працює над пристроєм для керування «розумним будинком». Він стане конкурентом для Amazon Echo Show і Nest Hub від Google.
Про це пише Bloomberg.
За даними джерел видання, пристрій буде схожий на iPad — за його допомогою можна буде керувати термостатами та освітленням, дивитися відео та спілкуватися по FaceTime. Його можна буде повісити на стіні або в іншому місці за допомогою магнітних кріплень.
За словами людей, обізнаних у цьому питанні, Apple також обговорювала ідею створення більших дисплеїв для «розумного дому». Компанія також працює над новою версією Apple TV зі швидшим процесором. Імовірно, її презентують у першій половині 2024 року.
- 17 січня компанія Apple представила нові процесори М2 Pro та М2 Max. Також компанія показала ноутбуки MacBook Pro на базі новинок.