Bloomberg: Apple розробляє пристрій для керування «розумним будинком»

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Компанія Apple працює над пристроєм для керування «розумним будинком». Він стане конкурентом для Amazon Echo Show і Nest Hub від Google.

Про це пише Bloomberg.

За даними джерел видання, пристрій буде схожий на iPad — за його допомогою можна буде керувати термостатами та освітленням, дивитися відео та спілкуватися по FaceTime. Його можна буде повісити на стіні або в іншому місці за допомогою магнітних кріплень.

За словами людей, обізнаних у цьому питанні, Apple також обговорювала ідею створення більших дисплеїв для «розумного дому». Компанія також працює над новою версією Apple TV зі швидшим процесором. Імовірно, її презентують у першій половині 2024 року.