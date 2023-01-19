Українські сапери навчаються розмінуванню в Камбоджі — ця країна є однією з найбільш замінованих у світі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Open Development Cambodia
Фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій навчаються техніці розмінування у Камбоджі.
Про це пише Reuters.
Українські сапери працювали разом із співробітниками Камбоджійського центру протимінної діяльності (CMAC). Разом фахівці відпрацьовували дистанційні підриви, а також працювали з міношукачами та службовими собаками.
Камбоджійці планують відправити команду саперів до Польщі, щоб продовжити тренувати українців.
«Там ситуація інша, тому ми продовжимо це навчання в Європі, під час якого вони зможуть застосувати це обладнання та технологію в реальній ситуації», — сказав заступник директора CMAC Ум Пхумро.
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