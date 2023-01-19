Велика Британія поставить Україні 600 ракет Brimstone

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Велика Британія надасть Україні 600 ракет класу «поверхня — поверхня» Brimstone.

Про це пише Reuters.

Таку заяву зробив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес під час зустрічі з міністрами оборони на армійській базі Тапа в Естонії. Він окреслив раніше оголошений пакет військової підтримки для України, який включає танки Challenger 2, і уточнив які саме ракети Британія поставить Україні.

«Якщо президент путін розраховує на те, що цього року ми втомимося [підтримувати Україну], він помиляється. Ми будемо планувати [поставки зброї] на цей рік, і на наступний, і далі», — сказав він.

Brimstone — ракета класу «поверхня — поверхня», або «повітря — поверхня», розроблена консорціумом MBDA UK для британських Королівських Повітряних сил. Це ракета довжиною майже 2 метри та вагою у 50 кг, бойова частина важить понад 6 кг. Максимальна швидкість — 1,3 Маха (~450 м/с). Відомо про два покоління цих ракет. Дальність ракет Brimstone I складала близько 20 км, другого покоління — 60 км.